"Сам попросив про зустріч": подробиці смерті директора Будинку вчених у Львові, де відбулась "голодна туса"

"Сам попросив про зустріч": подробиці смерті директора Будинку вчених у Львові, де відбулась "голодна туса"

Медики годину намагались врятувати життя директора Будинку вчених, проте той помер.

У приміщенні Львівської міської ради 3 грудня, помер директор львівського Будинку вчених Роман Славітич. Він хотів зустрітись із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком.

Про це Москаленко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, до нього ввечері, 2 грудня, зателефонував Роман Славітич і сам попросив про зустріч. Вони домовились зустрітись в приміщенні Львівської міської ради о 8 годині ранку. Проте Роман Славітич прийшов раніше і очікував на Андрія Москаленка.

"Моя колега помітила, що він не дуже добре виглядає і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу. Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка", - написав перший заступник міського голови Львова.

Медики годину намагались врятувати життя директора Будинку вчених, проте той помер. Роману Славітичу було 75 років.

Нагадаємо, днями у Львові зачинили Будинок вчених, де відбулася скандальна еротична вечірка - "голодна блогерська туса" у день жалоби. У День пам'яті жертв Голодоморів відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско організував розкішне святкування з елементами еротики у міському Будинку.

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який був присутнім на "голодній блогерській тусі" як ведучий через смерть Романа Славітича запропонував усім подумати про "про легкість, з якою кидаємо каміння в інших".

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