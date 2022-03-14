Садовий звернувся до міжнародних організацій з проханням про допомогу для переселенців

Садовий звернувся до міжнародних організацій з проханням про допомогу для переселенців

У Львові хочуть будувати житло для переселенців.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародних організацій з проханням допомогти переселенцям, які зараз перебувають у Львові.

Про це мер Львова сказав під час брифінгу.

Міський голова Львова розповів, що місто розраховує на підтримку від міжнародних організацій, оскільки потрібні будинки, які можна швидко збудувати для переселенців з інших регіонів. Він додав, що є вже визначені місця для побудови. Також у Львові є потреба у великих мобільних центрах з відповідними санітарними умовами для переселенців.

"Приблизно 1 мільйон доларів у день вартує проживання людей, які переїхали", – зазначив Садовий.

Він уточнив, що це – гроші, необхідні на продукти та елементарні засоби гігієни. Поки все це місто забезпечує самостійно, внутрішніми ресурсами.

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