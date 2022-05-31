"Садовий здав місто та пошук Ірини Федишин": львів'яни висміяли заяви Росії про "захоплення" Польщею заходу України

"Садовий здав місто та пошук Ірини Федишин": львів'яни висміяли заяви Росії про "захоплення" Польщею заходу України

Російські пропагандисти поширили брехливу заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про "початок захоплення" Польщею західних областей України.

Посадовець держави-окупантки заявив, що мовляв Польща уже почала анексію західних областей України.

Українці у соціальних мережах мемами відреагували на маразм у головах чиновників країни-агресорки. У телеграм-каналах почали поширювати написи польською мовою, які збереглись на історичних спорудах Львова, іронізуючи, що це вже прийшли поляки та все змінили.

Фото: Перша приватна мемарня (https://t.me/privatnamemarnya/29037)

Фото: телеграм-канал "ДУМи" (https://t.me/istukrmemes/5409)

Також у Мережі пожартували з того, як би виглядала "анексія" Львова на випадок агресії.

Фото: Перша приватна мемарня (https://t.me/privatnamemarnya)

Фото: Перша приватна мемарня (https://t.me/privatnamemarnya)

Фото: Перша приватна мемарня (https://t.me/privatnamemarnya)

Український політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко наголосив, що він готовий зустрічати армію союзників у Львові та Луцьку.

"Від ранку у Львові та Луцьку били всі дзвони. Думаю, що таке сталось. А це, виявляється, польська армія зайшла до України. Піду одягну святковий костюм, візьму квіти, Біблію до рук і піду зустрічати союзників. Хоча стоп! Це ж фантазія у голові Патрушева", - написав Романенко.

Також жителі Львова поіронізували, як виглядатимуть назви міст у Львівській області.

"Бібрка у ці хвилини... Перефарбувались", - іронізують українці.

Фото: Перша приватна мемарня (https://t.me/privatnamemarnya)

Разом з тим користувачі соціальних мереж зауважують, що російські окупанти після таких фантазій зазвичай починають запускати ракети в бік Львова.

Нагадаємо, мешканець Варшави взяв на роботі відпустку і приїхав до України допомагати волонтерам.

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