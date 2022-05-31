"Садовий здав місто та пошук Ірини Федишин": львів'яни висміяли заяви Росії про "захоплення" Польщею заходу України

Російські пропагандисти поширили брехливу заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про "початок захоплення" Польщею західних областей України.
Посадовець держави-окупантки заявив, що мовляв Польща уже почала анексію західних областей України.
Українці у соціальних мережах мемами відреагували на маразм у головах чиновників країни-агресорки. У телеграм-каналах почали поширювати написи польською мовою, які збереглись на історичних спорудах Львова, іронізуючи, що це вже прийшли поляки та все змінили.
Також у Мережі пожартували з того, як би виглядала "анексія" Львова на випадок агресії.
Український політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко наголосив, що він готовий зустрічати армію союзників у Львові та Луцьку.
"Від ранку у Львові та Луцьку били всі дзвони. Думаю, що таке сталось. А це, виявляється, польська армія зайшла до України. Піду одягну святковий костюм, візьму квіти, Біблію до рук і піду зустрічати союзників. Хоча стоп! Це ж фантазія у голові Патрушева", - написав Романенко.
Також жителі Львова поіронізували, як виглядатимуть назви міст у Львівській області.
"Бібрка у ці хвилини... Перефарбувались", - іронізують українці.
Разом з тим користувачі соціальних мереж зауважують, що російські окупанти після таких фантазій зазвичай починають запускати ракети в бік Львова.
Нагадаємо, мешканець Варшави взяв на роботі відпустку і приїхав до України допомагати волонтерам.
Читайте також: