Садовий розповів про наслідки ударів "Калібрами" по Львову: "Це трагедія" 

У Львові внаслідок атаки ракетами "Калібр" загинуло щонайменше четверо осіб, але під завалами можуть перебувати люди. Удари по цивільній інфраструктурі міста стали найбільш масштабними від початку повномасштабної війни.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міський голова Андрій Садовий.

"Це трагедія. Це неможливо словами передати. Від третьої ночі ми всі тут, на місці. Насправді, велике єднання людей тут. Одна у мене є так би мовити злість. Тут є поруч дуже хороше укриття. На час атаки в укритті було лише п'ять людей. Люди проігнорували атаки", - наголосив мер Львова.

Попри те, що сили ППО спрацювали, є ушкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкодження мають близько 60 помешкань.

"Є руйнація фактично двох будинків. У будівлях навколо повилітали вікна. Руйнація офісного центру та гуртожитків Львівської політехніки. Таких руйнувань Львів ще не бачив, якщо йдеться про цивільну інфраструктуру", - наголосив мер.

Рятувальні операція триває. Під завалами ще залишаються люди. За його словами, "на жаль, присутності людей (живих - Ред.) там не чути, ситуація складна". Львів'ян, у яких постраждали помешкання, розселять у готелях. Сума завданих збитків сягає десятків мільйонів гривень, наголосив Садовий.

Андрій Садовий розповів про наслідки ракетної атаки на Львів

У своєму Telegram Садовий також повідомив, що станом на 09:30 надзвичайники продовжують пошуки. Наразі 13 людей у перебувають лікарні. Руйнування мають 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

"Завершили комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали ракетних пошкоджень. Комісія ухвалила рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань", - наголосив Садовий.

Нагадаємо, в ОВА розповіли про наслідки атаки по області вночі проти 6 липня. Російська армія атакувала Львів з Чорного моря ракетами "Калібр". Над регіоном знищено сім ракет, але уламки наробили лиха у кількох районах. Зокрема, уламки впали у Львівському та Золочівському районах.

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