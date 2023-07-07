Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по історичному центру Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував реакцію ЮНЕСКО на ракетний удар Росії по історичному центру Львова. Він наголосив, що ця організація так і не наважилась звинуватити країну-агресорку у руйнуванні історичної спадщини Львова та вбивстві мирних українців.

Про це він написав у соціальних мережах.

Мер Львова зауважив, що ЮНЕСКО засудила ракетний удар по історичному центру Львова, проте так і не наважилась назвати речі своїми іменами.

"От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того росія залишається членом виконавчого комітету організації. Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте?", - написав Андрій Садовий.

Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова.

"Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати", - наголосив Садовий.

Ракетний удар по Львову

Російська терористична у ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львівській області. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", з яких - 7 вдалось збити.

Одна із ворожих цілей влучила по житловому будинку, недалеко від центру Львова. Ця споруда є пам'яткою архітектури та зведена у 1930 році. На місці трагедії загинуло 10 людей, ще понад 40 осіб отримали травми різної складності.

Атака російської терористичної армії у ніч проти 6 липня вважається найстрашнішою у Львові від початку повномасштабної війни Росії проти України.

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