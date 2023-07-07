Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по історичному центру Львова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
253
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по історичному центру Львова

Російська ракета зруйнувала житловий будинок / Фото: Максим Козицький / Facebook

ЮНЕСКО не звинуватила Росію у нищенні історичної спадщини Львова.

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував реакцію ЮНЕСКО на ракетний удар Росії по історичному центру Львова. Він наголосив, що ця організація так і не наважилась звинуватити країну-агресорку у руйнуванні історичної спадщини Львова та вбивстві мирних українців. 

Про це він написав у соціальних мережах. 

Мер Львова зауважив, що ЮНЕСКО засудила ракетний удар по історичному центру Львова, проте так і не наважилась назвати речі своїми іменами. 

"От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того росія залишається членом виконавчого комітету організації. Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте?", - написав Андрій Садовий. 

Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова. 

"Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати", - наголосив Садовий. 

Ракетний удар по Львову

Російська терористична у ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львівській області. Окупанти випустили по регіону 10 ракет "Калібр", з яких - 7 вдалось збити. 

Одна із ворожих цілей влучила по житловому будинку, недалеко від центру Львова. Ця споруда є пам'яткою архітектури та зведена у 1930 році. На місці трагедії загинуло 10 людей, ще понад 40 осіб отримали травми різної складності. 

Атака російської терористичної армії у ніч проти 6 липня вважається найстрашнішою у Львові від початку повномасштабної війни Росії проти України. 

Читайте також:

Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Ракетний удар по Львову: з’явилося відео перших хвилин з місця трагедії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
253
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація