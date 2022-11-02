Садовий показав, як у школі Львова дітям готують їжу на буржуйках та попередив про складний період

Садовий наголосив, що нова українська реальність виглядає саме так.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в одній із шкіл міста через проблеми з електрикою їжу дітям готували на буржуйках. Мер міста закликав жителів Львова бути готовими до складного періоду.

Про це Садовий написав у соціальних мережах.

Мер Львова розповів, що в одній із львівських шкіл через проблеми з електрикою їжу для дітей готували на буржуйках.

Садовий пояснив, що через регулярні обстріли України такою є нова реальність Львова.

"Системні обстріли електропідстанцій та ТЕЦ змушують бути готовими до нестандартних рішень. Буржуйки необхідні для того, аби в разі тривалого перебування в укриті чи відсутності газу та електроенергії була можливість зігрітися та приготувати їжу. Звичайно, все це за умов дотримання чітких правил безпеки", - написав Садовий.

Фото: facebook/Андрій Садовий

Мер Львова закликав місцевих жителів підготувати свої будинки до зими.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури

Російські терористи від початку жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це було знищено 40% енергетичних потужностей України. Зокрема 10 жовтня після обстрілів 90% Львова залишилась без електрики та мобільного зв'язку.

31 жовтня Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет. Українські захисники збили 45 із них.

Путін зізнався у вчинені воєнного злочину та заявив, що це "була частково помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту". Також диктатор пригрозив українцям, мовляв, "це ще не все, на що здатна Росія".

Українська розвідка вважає, що Росія і надалі знищуватиме українську енергетичну інфраструктуру. Їхня мета - поширити панічні настрої серед українців та дестабілізувати країну зсередини.

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