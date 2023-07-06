Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару у Львові: відео

Для надання допомоги та харчування постраждалих львів’ян розгорнуто 9 наметів.

Увечері четверга, 6 липня, у Львові тривають роботи на місці російського ракетного удару, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки та загинули люди.

Відео з місця робіт опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні йдеться, що станом на 18.00 вивезено 140 кубометрів уламків будівельних конструкцій, розібрано близько 43% завалів.

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Для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги розгорнуто 9 наметів. Психологами надано допомогу 307 особам.

До робіт від ДСНС залучено 258 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару у Львові

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про 5 загиблих і 40 поранених. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

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