Рятувальники попереджають про підняття рівня води в річках на заході

Рятувальники попереджають про підняття рівня води в річках на заході

Сильні опади прогнозують на наступні кілька днів.

На заході України рятувальники попереджають про підняття рівня води в річках через опади.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Є загроза підтоплень. Їх прогнозують протягом 24-26 вересня на річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька у Львівській області.

У регіоні очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 -0,3 метра над рiвнем з подальшим затопленням заплави. Рятувальники інформують про І рівень небезпеки або "жовтий".

Як повідомлялося, погода в Україні 24 вересня, буде дощовою і дуже вітряною. У багатьох регіонах в п'ятницю очікуються зливи. Рятувальники оголосили штормове попередження. Пориви вітру в Україні сягатимуть 15-20 м/с, а у західних областях місцями 25-30 м/с. Через негоду в Україні оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

Нагадаємо, 22 вересня, в Україні випав перший сніг. Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.

Погода в Україні: майже у всіх регіонах очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг

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