"Звонит брату и требует врать, что тот неудачно упал": на полигоне капитан чуть ли не до смерти избил бойца, воевавшего в Бахмуте

Когда допрашивают свидетелей среди других солдат, они молчат, потому что находятся на территории полигона и боятся за свою жизнь.

На полигоне во Львовской области 30-летний боец Назар Матвиишин стал жертвой избиения. Там временно дислоцируется подразделение пограничника. Накануне Назар был госпитализирован в военный госпиталь с диагнозом "острый аппендицит", однако в ходе операции врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов. И уже потом выяснилось, что защитника, только что вернувшегося из адских боев на Донеччине, жестоко избил командир.

Об этом пишут "Факты".

ДБР и военная прокуратура зарегистрировали уголовное производство по данному факту.

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В свою очередь родные потерпевшего настаивают на справедливом расследовании, потому что опасаются, что виновник, уже начавший запугивать свидетелей, может избежать ответственности. Кроме того, отмечают они, избиения в части происходят на постоянной основе как "профилактика".

90 дней в Бахмуте без ротаций

"Наша семья проживает в селе Великие Грибовичи, в мирной жизни Назар занимался строительным делом, собственной семьи не успел создать, — рассказала сестра потерпевшего воина Марта Матвиишин. — После полномасштабного вторжения он обивал пороги всех военкоматов, потому что хотел защищать страну. Но не был им интересным, потому что никакого опыта службы не имел. Поэтому ему сказали, что как только будет необходимость, найдут его. Однако Назар был непреклонен. И в начале мая 2022 года брата таки взяли добровольцем, и он попал в пограничные войска в одну из частей на Львовщине. Обучение прошел на Волыни, нес службу на границе. Затем с побратимами их отправили в Бахмут, где без ротаций они провели 90 дней. Что мы тогда переживали, одному Богу известно. Все время бессонные ночи, слезы и молитвы. В январе 2023 года брат приехал на 10 дней отпуска домой, тогда воевал в Часовом Яру в Донецкой области. Там тоже происходили ужасы, брат присылал фото и видео, где не раз благодарил Всевышнего, что выжил после очередного боя. Недавно бойцы той части, среди которых брат, вернулись в расположение части. Мы еще ездили с мамой к нему и возили ему новую форму, потому что старая была изрешечена осколками. Домой бойцов не отпускали, перевели на полигон. Там у Назара и произошел конфликт с капитаном Иваном Зазульчаком".

Пограничник Назар Матвиишин с собратьями провел в Бахмуте 90 дней без ротаций они провели 90 дней.

Повезло с хирургом

Сестра Марта очень просила брата рассказать о пережитом, он сначала не хотел, потому что боялся, что, когда вернется назад, его могут убить.

"Мне он доверился и даже показал фото своего обидчика — высокого, крепкого спортсмена. Знаю, что до этого Назар не знал того Ивана и они вместе не воевали. Насколько мне известно, брат вышел из палатки поздно вечером, чтобы сходить в туалет. А офицерский состав неподалеку сидел на лавочке и, вероятно, выпивали. Капитан вцепился в брата со словами: "Что ты там сцишь?" Слово за слово и начался конфликт. Капитан начал драку, он нанес такие сильные удары брату в область живота, что ему стало очень плохо. Кто-то вызвал скорую. В результате разрыва печени у брата произошло внутреннее кровоизлияние. Если бы врачи вовремя не сделали операцию, он бы умер. Что интересно, предварительно командование части заявило врачам госпиталя, что у Назара аппендицит. Но врачи, проведя свои обследования, заявили, что это не так. Они заметили следы избиения. 26 июня брата срочно оперировали", — рассказала девушка.

Назару повезло с медиками, ведь лечащий хирург заявил, что даже под дулом автомата не изменит вывода. Именно он вызвал внутреннюю безопасность, за что семья бойца благодарна этому человеку.

"Руководство говорит защитникам, которые выжили в том аду "Пи…ры, подъем"

Когда допрашивают свидетелей среди других солдат, они молчат, потому что находятся на территории полигона и боятся за свою жизнь.

"Честно говоря, я когда увидела фото того мужчины — то сама бы боялась его. Мой Назар высокий и худенький, а тот в разы больше", — говорит сестра пострадавшего.

Капитан, избивший Назара, звонил по телефону ему, просил, чтобы я сестра заявление в органы, и чтобы изменилась версия на то, что это сам Назар упал со второго этажа.

"Но мы нацелены сражаться до конца. Потому что завтра этот капитан кого-то просто убьет ни за что. Они там издеваются над бойцами. Знаете, как они обращаются во время подъема в шесть утра к ним? Руководство говорит защитникам, которые выжили в том аду и на руках которых кровь побратимов: "Пи…ры, подъем". Вот такое "уважение" от тех, кто был в тылу. Отмечу, что мой брат человек неконфликтный, вот мне звонил его командир и просил навестить. Его любят и уважают, он один из немногих на отлично сдал стрельбу на ПЗРК и получил сертификат. У Назара было большое будущее в армии, но сейчас лежит в реанимации калекой. Это очень несправедливо", — отметила Марта.

Что говорят в прокуратуре

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство.

"По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.5 ст.426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)", — заявила спикер военной прокуратуры Юлия Шевченко.

Расследование дела осуществляет ДБР. Правоохранители проводят неотложные следственные действия на территории воинской части, опрашивают свидетелей, потерпевшего. Если вину капитана докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни офицер жестоко избил военного, а затем заставил его еще и убрать в душевой. Тогда мужчина пошел в прачечную, где у него отказали ноги.

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