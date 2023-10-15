Жуткое ДТП во Львовской области: трое погибших (фото)

Внедорожник Land Cruiser выехал на встречную полосу и въехал в Volkswagen Caddy.

На трассе в Дрогобыче произошло смертельное ДТП. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser под управлением 43-летнего жителя Киева и Volkswagen Caddy, за рулем которого находился житель города Рава-Русская в возрасте 56 лет.

На месте ДТП работали спасатели и медики / Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

В результате столкновения водитель Volkswagen Caddy и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще четыре человека – пассажир и двое пассажирок Volkswagen Caddy, а также пассажирка Toyota Land Cruiser получили телесные повреждения. Их диагнозы уточняют медики.

Предварительно установлено, что причиной столкновения стало то, что водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения. Он задержан в порядке ст.208 УПК РФ.

Напомним, во Львовской области произошло трагическое ДТП. 19-летняя девушка каталась на капоте автомобиля "ВАЗ", которым управлял ее нетрезвый знакомый. Во время движения автомобиля девушка упала на дорогу, получила травму головы и скончалась.

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