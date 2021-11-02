Жуткое ДТП с грузовиком во Львове: 10-летнюю девочку, которую спасали почти два месяца, выписали домой

Жуткое ДТП с грузовиком во Львове: 10-летнюю девочку, которую спасали почти два месяца, выписали домой

Ребенок в страшной аварии потерял ногу.

10-летнюю девочку, пострадавшую в жуткой аварии в городке Рудки на Львовщине, 1 ноября выписали домой. Ребенка на большой скорости в начале сентября переехал грузовик. Тогда погибли три человека.

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Об этом сообщили в Львовской детской больнице.

Ребенок почти два месяца пробыл в больнице. Ее выписали в удовлетворительном состоянии. Также девочка готовится к протезированию, поскольку в жутком ДТП потеряла ногу.

"Девочка была доставлена в тяжелом состоянии, обусловленном политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, мозговой комой, закрытой травмой грудной клетки, тупой травмой живота, травматической ампутацией левой нижней конечности на уровне нижней конечности. Были множественные переломы таза, нижних и верхних конечностей", — сообщили в больнице.

Медикам удалось вывести ребенка из комы, ему было проведено две операции. Также врачи восстановили Татьяне функции рук и ног. Девочка уже может самостоятельно садиться.

"Ей было проведено лечение тяжелого перелома костей таза с помощью аппарата наружной фиксации, оперативное лечение перелома шейки бедренной кости, консервативно пролеченные переломы костей правой голени и левой плечевой кости. Также проведена операция на лицевом черепе – это высокотехническое оперативное вмешательство по сохранению жевательного сустава", – сообщили медики.

В больнице отметили, что ребенок продолжит лечение и реабилитацию на дому.

Напомним, вечером в пятницу, 3 сентября, в городе Рудки Львовской области фура, груженая щебнем, врезалась в продуктовый магазин, погибли три человека.

От удара на месте ДТП погиб водитель грузовика и еще два пешехода: женщина-анестезиолог, работавшая в местной больнице, и 47-летний мужчина, только что забравший 10-летнюю дочь из музыкальной школы. Она и еще одна 15-летняя девочка-пешеход выжили.

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