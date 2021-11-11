"Живут, сорят, свет берут": в громаде под Львовом в детсад будут брать детей только "коренных" жителей

"Живут, сорят, свет берут": в громаде под Львовом в детсад будут брать детей только "коренных" жителей

Местные активисты называют такое дискриминационным.

В Сокильницкой громаде под Львовом попасть в детсад смогут попасть только дети тех жителей, которые проживают в селе более 10 лет.

Об этом сообщает zaxid.net.

В Сокильницкой громаде до сих пор нет детского сада. Его там планируют открыть в следующем году. Однако мест в этом детском саду будет только 75, в то время как в общине проживает более 570 дошкольников. Поэтому местные депутаты решили, что в детский сад будут принимать только тех детей, чьи родители проживают в Сокольниках более 10 лет.

Глава Сокильницкой громады Тарас Сулимко рассказал, что такое решение депутаты приняли практически единогласно, поскольку мест в новом детском саду "для всех не хватит". Чиновник также жалуется, что в последнее время в Сокольники переехали многие новые жители.

"Большинство из них имеют еще во Львове жилье, а здесь имеют домик, живут здесь, мусорят, свет берут, который у нас проблематический, канализацию спускают в реку. Приоритет имеет человек, который здесь давно проживает", — говорит Тарас Сулимко.

Руководитель местной общественной организации Ульяна Солонюк же заявляет, что такое решение дискриминационное и поэтому она будет обращаться к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.

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