"Жители Львовщины, сохраните эти номера": как связаться со скорой, если не работает линия "103"

Если линия "103" не работает, жители Львовской области могут вызвать скорую по другим номерам.

Для жителей Львовщины действуют альтернативные телефонные номера на случай, если связаться со скорой по линии "103" не удается.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

"Жители Львовщины, сохраните эти номера. С помощью них можно связаться со скорой, если по каким-то причинам не работает линия "103", – говорится в сообщении.

Так, житель Львовской области могут позвонить на скорую по следующим номерам:

(032) 293 29 05;

(032) 293 29 12;

(032) 293 29 14;

(032) 293 29 16;

(032) 293 29 19;

(032) 293 29 25.

Также можно написать сообщения в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Signal, Viber на номера:

+38 063 838 64 03;

+38 068 299 68 87.

"Если вы не сможете дозвониться, помните, что бригады скорой будут дежурить на пунктах базирования регулярных подразделений ГСЧС во всех районах Львовской области и на базе приемных отделений многопрофильных больниц", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве также предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой, если номер 103 окажется недоступным из-за перебоев со связью.

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