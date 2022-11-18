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Жителей Львовской области предупредили о взрывах: что произошло

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1633
Время на прочтение
1 мин
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Жителей Львовской области предупредили о взрывах: что произошло

Фото: Associated Press

Во Львовской области будут обезвреживать металлолом оккупантов, который сбили воины ПВО.

Сегодня, 18 ноября, жители Львовщины могут слышать звуки взрывов из-за работы чрезвычайников.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, ориентировочно с 11:30 по 12:00, вы можете услышать звуки, похожие на взрывы. Ситуация под контролем! Это наши специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом оккупантов, который воины ПВО ранее успешно приземлили", - предупредил Козицкий.

Уничтожение взрывоопасных предметов

Сегодня, 18 ноября, такие же работы проводят в Киевской области. В Бучанском районе раздаются взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

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1633
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