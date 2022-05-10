Жителей Львова просят временно не ходить в парки: что произошло

Жителей Львова просят временно не ходить в парки: что произошло

Во вторник, 10 мая, на территории Львова будут обрабатывать парки и зеленые зоны от клещей.

Львовянам советуют не ходить в зеленые зоны в течение 72 часов с момента обработки. Особенно, просят отказаться от прогулок с животными,

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

График обработки парков, лесопарков и зеленых зон от клещей:

10 мая

"Кортумова гора"

"700-летие Львова"

"Замарстиновский"

Имени Ивана Франко

"Под Голоском"

"Высокий замок"

Региональный ландшафтный парк "Вознесение"

Парк ограничен ул. И. Миколайчука, ул. Гетьмана И. Мазепы, ул. Филиппа Орлика

11 мая

Имени Папы Римского Иоанна-Павла II

"Снопковский"

"Железная Вода"

"Архангела Михаила" (на ул. Стрыйской)

Стрыйский парк

12 мая

Зеленая зона "Майоровка"

Лесопарк "Погулянка"

"Лычаковский" (в. т. ч. Холм Славы)

"Левандовский"

"Левандовское озеро"

Лесопарк "Белогорша"

На ул. Роксоляне;

"Коления"

13 мая

"Песковые озера"

"Ореховый Гай"

"Скниловский"

"Бондаревка"

Имени И. Выговского

Парк имени Б. Хмельницкого (Брюховичи)

В мэрии отмечают: парки и зеленые зоны будут обрабатывать препаратом, имеющим направленное действие только на паразитов. Он безвреден для людей и животных. Впрочем, людей все же просят воздержаться от посещения парков в течение 72 часов с момента обработки.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области сменили время комендантского часа. Со вторника, 10 мая, на Прикарпатье комендантский час станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00.

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