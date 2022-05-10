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Жителей Львова просят временно не ходить в парки: что произошло

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Жителей Львова просят временно не ходить в парки: что произошло

УНИАН

Во вторник, 10 мая, на территории Львова будут обрабатывать парки и зеленые зоны от клещей.

Львовянам советуют не ходить в зеленые зоны в течение 72 часов с момента обработки. Особенно, просят отказаться от прогулок с животными,

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

График обработки парков, лесопарков и зеленых зон от клещей:

10 мая

  • "Кортумова гора"
  • "700-летие Львова"
  • "Замарстиновский"
  • Имени Ивана Франко
  • "Под Голоском"
  • "Высокий замок"
  • Региональный ландшафтный парк "Вознесение"
  • Парк ограничен ул. И. Миколайчука, ул. Гетьмана И. Мазепы, ул. Филиппа Орлика

11 мая

  • Имени Папы Римского Иоанна-Павла II
  • "Снопковский"
  • "Железная Вода"
  • "Архангела Михаила" (на ул. Стрыйской)
  • Стрыйский парк

12 мая

  • Зеленая зона "Майоровка"
  • Лесопарк "Погулянка"
  • "Лычаковский" (в. т. ч. Холм Славы)
  • "Левандовский"
  • "Левандовское озеро"
  • Лесопарк "Белогорша"
  • На ул. Роксоляне;
  • "Коления"

13 мая

  • "Песковые озера"
  • "Ореховый Гай"
  • "Скниловский"
  • "Бондаревка"
  • Имени И. Выговского
  • Парк имени Б. Хмельницкого (Брюховичи)

В мэрии отмечают: парки и зеленые зоны будут обрабатывать препаратом, имеющим направленное действие только на паразитов. Он безвреден для людей и животных. Впрочем, людей все же просят воздержаться от посещения парков в течение 72 часов с момента обработки.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области сменили время комендантского часа. Со вторника, 10 мая, на Прикарпатье комендантский час станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00.

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