Жителей Львова просят временно не ходить в парки: что произошло

Во вторник, 10 мая, на территории Львова будут обрабатывать парки и зеленые зоны от клещей.
Львовянам советуют не ходить в зеленые зоны в течение 72 часов с момента обработки. Особенно, просят отказаться от прогулок с животными,
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
График обработки парков, лесопарков и зеленых зон от клещей:
10 мая
- "Кортумова гора"
- "700-летие Львова"
- "Замарстиновский"
- Имени Ивана Франко
- "Под Голоском"
- "Высокий замок"
- Региональный ландшафтный парк "Вознесение"
- Парк ограничен ул. И. Миколайчука, ул. Гетьмана И. Мазепы, ул. Филиппа Орлика
11 мая
- Имени Папы Римского Иоанна-Павла II
- "Снопковский"
- "Железная Вода"
- "Архангела Михаила" (на ул. Стрыйской)
- Стрыйский парк
12 мая
- Зеленая зона "Майоровка"
- Лесопарк "Погулянка"
- "Лычаковский" (в. т. ч. Холм Славы)
- "Левандовский"
- "Левандовское озеро"
- Лесопарк "Белогорша"
- На ул. Роксоляне;
- "Коления"
13 мая
- "Песковые озера"
- "Ореховый Гай"
- "Скниловский"
- "Бондаревка"
- Имени И. Выговского
- Парк имени Б. Хмельницкого (Брюховичи)
В мэрии отмечают: парки и зеленые зоны будут обрабатывать препаратом, имеющим направленное действие только на паразитов. Он безвреден для людей и животных. Впрочем, людей все же просят воздержаться от посещения парков в течение 72 часов с момента обработки.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области сменили время комендантского часа. Со вторника, 10 мая, на Прикарпатье комендантский час станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00.
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