Житель Львовщины убил своего знакомого из-за ревности

Мужчина несколько раз ударил знакомого ножом в грудь.

Перед судом предстанет 43-летний мужчина, убивший знакомого в Самборском районе Львовской области.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

В сентябре 2022 года в одном из сел Самборского района обвиняемый находился в жилом доме своей сестры вместе с 62-летним знакомым. Распивая алкогольные напитки на почве ревности между мужчинами возник конфликт.

Во время спора 43-летний мужчина взял нож и несколько раз ударил в грудь потерпевшего. От полученных травм последний скончался на месте происшествия.

После совершенного мужчина ушел домой, но по дороге его задержали полицейские. Во время задержания правоохранители обнаружили и изъяли у него два ножа, согласно выводу эксперта, принадлежащих к категории холодного оружия.

По делу завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника по фактам умышленного убийства и незаконного ношения холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в Харькове 38-летний мужчина зарезал пришедшего к нему знакомого. После убийства душегуб на велосипеде отвез тело в лес и закопал.

Читайте также: