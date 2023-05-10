Житель Львовщины присоединился к армии России: взял позывной "Поляк" и хвастался обстрелами Мариуполя

СБУ разоблачила 46-летнего жителя Львовщины, который добровольно присоединился к бандоформированию "Л/ДНР" и в 2022 году в составе российской оккупационной армии воевал против Украины. Он на камеру хвастался обстрелами Мариуполя.

Об этом сообщает СБУ Львовской области.

По данным следствия, 46-летний житель Львовщины воевал на стороне российских окупантов. Он взял позывной "Поляк" и неоднократно обстреливал позиции украинских войск в Мариуполе Донецкой области.

"Кроме боевых действий он проводил и информационную пропаганду. Оперативники установили, что мужчина фигурировал в интервью с "военным журналистом" страны-террориста, где нивелировал значение украинской власти. А впоследствии, на камеру, "Поляк" демонстративно совершал артиллерийский обстрел из БМ- 21 по металлургическому комбинату "Азовсталь", говорится в сообщении.

Жителю Львовской области инкриминируют ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Галицкий районный суд Львова заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Шевченковский районный суд Львова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил двух жителей Львова, одного уроженца Жовквы на Львовщине и жителя Ровно. Предатели еще в 2014 году провозгласили себя "Отрядом Кузнецова" и пытались взорвать электроподстанцию возле центра города.

Также во Львове Галицкий районный суд продолжает рассматривать дело обвиняемого в корректировке ракетного удара по Яворивскому полигону 72-летнего Александра К. Его обвиняют в государственной измене.

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