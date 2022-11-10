Житель Луганщины в центре Львова сжег автомобиль за более 1 миллион гривен: фото

33-летний житель Луганской области поджег в центре Львова автомобиль "Фольксваген", принадлежащий 32-летнему львовянину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

О поджоге автомобиля на улице Степана Бандеры правоохранители получили уведомление сегодня, 9 ноября, около 4:30 утра.

Как установили , неизвестный мужчина облил автомобиль "Фольксваген", принадлежащий 32-летнему львовянину, легковоспламеняющимся веществом и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Сумма ущерба, нанесенного владельцу транспортного средства, составляет около 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Изучив видео с камер наблюдения "Безопасная Львовщина", правоохранители вскоре установили личность злоумышленника, 33-летнего жителя Луганской области и место его нахождения.

Полицейские задержали его в центре Львова и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Напомним, водитель автомобиля Lexus сбил насмерть пешехода в центре Львова.

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