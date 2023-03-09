Жилые дома разбомблены вдребезги: появились фото и видео последствий ракетной атаки РФ на Львовщине

На Львовщине в результате попадания российской ракеты погибли четыре человека.

В Золочевском районе Львовской области в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов. Есть погибшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Там уточнили, что инцидент произошел 9 марта около 04.00. Россияне ракетой повредили два частных жилых дома.

Спасатели во время разборки разрушенных конструкций домов обнаружили 4 погибших: 2 мужчин и 2 женщины.

Работы по разбору конструкций разрушенных зданий продолжаются.

Напомним, в Золочевском районе Львовской области ночью 9 марта вражеская ракета упала в жилой зоне, сообщалось о погибших.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что погибли четыре человека. Это двое мужчин и две женщины. Они в момент падения ракеты находились у себя дома. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди.

Кроме того, попадание есть в Киеве. Там оккупанты предварительно, ракетой типа "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Еще в одном районе Киева обломками ракеты ранены два человека, их госпитализировали. По данным Кличко, за помощью обратились три человека.

Всего за ночь 9 марта противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования по регионам Украины. Уничтожить удалось 34 крылатых ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".