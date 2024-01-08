Жестокое "посвящение" на Львовщине: студентам, избившим первокурсников, сообщили о подозрениях – подробности

Правоохранители сообщили о подозрении четырем студентам училища во Львовской области, которые издевались над первокурсниками. Речь идет об инциденте с избиением, которое произошло в общежитии Червоненского высшего профессионального училища. За совершенное парням грозит ограничение свободы сроком до пяти, или лишение свободы сроком до четырех лет.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как установили сотрудники Золочевского районного отдела полиции, четверо учеников старших курсов одного из профессиональных учебных заведений, расположенного в Золочевском районе – ребята в возрасте 17, 18 лет и двое 19-летних, поочередно нанесли удары в голову и в участок груди четверым первокусникам. При этом они использовали боксерскую перчатку.

Событие произошло 9 октября 2023 около 23:00 в общежитии учебного заведения, в присутствии многих очевидцев.

Кроме того, обидчики унижали своих жертв, издевались над ними и снимали свои действия на видео, которое в дальнейшем было выложено в Интернет, где его и обнаружили правоохранители во время мониторинга.

Следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Золочевской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области школьница жестоко убила одноклассницу.

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