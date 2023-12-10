Жестокое "посвящение": на Львовщине старошкокурсники училища избили первокурсников (фото)

Во Львовской области в общежитии училища жестоко избили первокурсников.

Во Львовской области в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса. Видео инцидента попало в соцсети.

Как пишет местное издание, инцидент произошел поздно вечером в общежитии Червоненского высшего профессионального училища, расположенного в селе Червоное Золочевского района.

Студенты старших курсов устроили студентам первого курса так называемое "посвящение" во время которого избивали их. На видео старшие ребята в боксерских перчатках по очереди бьют первокурсников в грудь, лицо и голову.

Избиение первокурсников в общежитии во Львовской области/Фото: скриншот

Избиение первокурсников в общежитии во Львовской области/Фото: скриншот

Избиение первокурсников в общежитии во Львовской области/Фото: скриншот

Избиение первокурсников в общежитии во Львовской области/Фото: скриншот

Директор заведения Татьяна Салабай в комментарии изданию сказала, что сообщила полицию о инциденте, теперь делом должны заниматься правоохранители. Избиение произошло поздно вечером, когда студенты уже должны были спать.

Начальник сектора дознания Золочевского РОП Виталий Гудыма сообщил, что сейчас проводятся первичные следственные действия – опрос участников инцидента, установление обстоятельств происшествия, поэтому больше информации пока не разглашается.

Червоненское ВПУ расположено в селе Червоное в 6 км от Золочева. В училище проходит обучение по шести направлениям: парикмахер, портной, тракторист (слесарь), электросварщик (кузнец, водитель категорий B и C), пекарь-кондитер.

Напомним, в Киевской области двое несовершеннолетних избили 12-летнюю девушку: школьница в больнице, ее мать рассказала подробности.

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