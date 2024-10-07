Жестокое обращение с детьми в спецучреждении на Львовщине: как отреагировал омбудсмен

Дмитрий Лубинец отметил, что для того, чтобы уберечь детей, их необходимо переместить из указанного заведения.

В соцсетях начало распространяться видео с кадрами жестоко обращения в учебно-реабилитационном центре Львовской области.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта ситуация находится на его контроле.

Лубинец отметил, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Поэтому аппарат омбудсмена ожидает результатов и надеется, что оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей.

"Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей. Также, хочу обратить внимание, что для того, чтобы уберечь детей, их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей Ведь нельзя жестоко и ненадлежаще обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав!" – резюмировал он.

Напомним, во Львовской области разгорелся скандал, связанный с обвинениями воспитанников интерната в адрес директора по издевательствам и сексуальному насилию. Воспитанники неоднократно жаловались на инциденты, но директор эти обвинения отрицает.

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