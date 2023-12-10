Жестокое избиение старшекурсниками училища первокурсников во Львовской области: комментарий полиции

Старшекурсникам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет, подчеркнули в полиции.

Полиция начала уголовное производство по факту избиения первокурсников одного из училищ во Львовской области.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным СМИ, события произошли в общежитии Червоненского высшего профессионального училища, расположенного в селе Червоное Золочевского района.

"8 декабря во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Львовщины обнаружили видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учащихся старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев, поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим ребятам, вероятно, ученикам-первокурсникам этого же учебного заведения.При этом для нанесения ударов старшекурсники использовали боксерскую перчатку", — установили правоохранители.

По информации полиции, избиение произошло в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

По факту следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Все участники происшествия установлены. С потерпевшими работают психологи.

Напомним, 10 декабря в Сети появилось видео, как на Львовщине в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса.

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