Жесткая мобилизация во Львове: военкомы силой запихнули мужчину в бус, несмотря на возмущение очевидцев (видео)

Во Львовском ТЦК и СП заверили, что установят все обстоятельства произошедшего.

Во Львове произошел очередной скандал, связанный с принудительной мобилизацией. В Сети появилось видео, как сотрудники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус.

Такие действия происходили на глазах ошарашенных свидетелей. Очевидцы пытались препятствовать, но на этого не обращали внимания. Люди кричали: "Что вы делаете!", "Вы не имеете права!", впрочем, все бесполезно.

Кроме того, один из военкомов подошел к девушке, которая проводила видеосъемку и, очевидно, вырвал смартфон из ее рук, потому что после этого съемка прекратилась.

Что говорят в ТЦК

Командование Львовского ТЦК и СП заверило, что устанавливает сложившиеся обстоятельства. Назначена служебная проверка.

"Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети опубликовали видео, как во Львове мужчину по земле заволокли в военкомат.

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