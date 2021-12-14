Жертва ревности: убитая на Львовщине женщина собиралась развестись с мужем и скрывала беременность

Жертва ревности: убитая на Львовщине женщина собиралась развестись с мужем и скрывала беременность

В деревне говорят, что убийца был очень ревнивым мужчиной.

В селе Чайковичи (Львовская область), где 40-летний мужчина нанес смертельные удары ножом своей беременной 31-летней жене, говорят, что супруги вели отшельнический образ жизни. Убийца сам был необщительным человеком и не отпускал из дома жену, которую очень ревновал.

Об этом местные жители рассказали изданию "Обозреватель".

По словам односельчан, Мария вышла замуж 16-летней девушкой, почти сразу родила первую дочь. Павел был значительно старше, работал дальнобойщиком, ездил в Европу и неплохо зарабатывал. Семью считали благополучной, но чуть-чуть странной.

Местных жителей удивляло, что у таких порядочных хозяев нет друзей и их никогда не видели в компаниях. Даже в церковь они ходили разве на Пасху, а Мария не поддерживала отношения с близкими, хотя и выросла в многодетной семье.

В деревне говорят, что Павел был очень ревнив.

“Машу ревновал ко всем и ко всему. Пошла в магазин – значит, там ждет любовник, вышла во двор – там тоже любовник. Сам он очень замкнутый человек, необщительный", – рассказывала журналистам знакомая погибшей.

Возможно, именно такая постоянная ревность стала причиной того, что Мария вздумала расстаться с мужем. Но что именно стало причиной последней ссоры и убийства - должна выяснить полиция.

Односельчане говорят, что Мария хорошо хозяйничала, обе ее дочери были ухоженными. Правда, о ее третьей беременности почти никто не знал.

В настоящее время убийца находится в больнице под стражей. После содеянного он пытался покончить с собой, перерезав горло, но неудачно.

Напомним, во Львовской области к 13 годам лишения свободы приговорен 29-летний мужчина, который жестоко убил свою беременную жену.

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