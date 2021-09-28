"Женщину в клетку запреш": участницы "Мисс Львов" вышли на улицы с плакатами против стереотипов (фото)

"Женщину в клетку запреш": участницы "Мисс Львов" вышли на улицы с плакатами против стереотипов (фото)

Организаторы фотопроекту отмечают, что женщина — это не слабый пол.

Конкурсантки "Miss Lviv 2021" на улицах Львова провели фотопроект "Больше, чем просто красивая". Девушки вышли в город с плакатами против стереотипов.

Об этом пишет galnet.fm.

Организаторы конкурса сообщили, что они так хотели привлечь внимание к тому, что время, когда женщину воспринимали стереотипно уже прошел, потому что женщина — это не слабый пол. Также участницы конкурса красоты таким образом хотели поддержать тех женщин, которые стали жертвами насилия, домогательств и дискриминации.

Фото: Руслан Хомишин, galnet.fm

"В XXI веке избирают не женщину — она выбирает сама: политическую карьеру или дзюдо, танцы или научная деятельность. Нам нужно отбросить устаревшие убеждения и прекратить оценивать женщину как объект эстетического удовольствия", — говорят организаторы.

Фото: Руслан Хомишин, galnet.fm

Девушки вышли на улицы города с плакатами: "Мы ровные", "Не просто красивая", "Владею четырьмя языками", "Я автор исследовательского проекта", "Не терплю абьюз", "Я финансово независима", "Успешная в бизнесе, а не на кухне", "Делаю себя самостоятельно", "Я менеджер, бухгалтер, маркетолог, а ты смотришь только на тело", "Женщину в клетку запреш, даже в золотую",«"Я больше, чем просто красивая ".

Напомним, 24 претендентки на корону "Мисс Украина" уже отобраны.

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