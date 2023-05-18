Женщину утопил в ванной, а потом обокрал квартиру: во Львове мужчина получил пожизненное

Между ними возник конфликт, закончившийся убийством.
Во Львове 32-летний мужчина, уже имевший проблемы с законом, снова совершил преступление. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Львовской области.
Выяснилось, что осужденный пришел в гости к своей знакомой. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, обвиняемый остался в комнате, а женщина пошла в ванную и не закрыла дверь.
"В тот момент, как женщина принимала ванну, злоумышленник зашел к ней и схватил за голову, погрузил ее под воду и держал до момента, пока последняя не перестала сопротивляться и подавать признаки жизни", — говорится в сообщении ведомства.
После совершенного мужчина обыскал квартиру женщины и похитил все ценные вещи. После этого он скрылся с места происшествия.
Напомним, во Львовской области мужчина убил односельчанина, а тело закопал.
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