Женщина вернулась в Украину, а мужчины остались: скандал с артистами Львовской оперы получил продолжение

В настоящее время администрация театра проводит внутреннюю служебную проверку и выясняет мотивы и обстоятельства поступка артистов.

Скандал вокруг Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой получил продолжение, когда стало известно, что одна из солистов – Юлия Михалиха-Рома – вернулась из-за границы в Украину, а двое ее коллег-мужчин – нет. В настоящее время идет внутреннее расследование.

Накануне в театре состоялось собрание балетной труппы, где обсуждали, в частности, возмутительный поступок ведущего солиста балета Андрея Михалиха и артиста Богдана Ключника. Об этом сообщили на странице Facebook.

"Обсудили ситуацию, которая получила медийную огласку, — с артистами, которые не вернулись с гастролей. Для СМИ, активно интересующихся этим инцидентом, подчеркиваем: по состоянию на сегодняшний день артистка балета Юлия Михалиха-Рома вернулась к работе в театре", — говорится в сообщении.

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Общественность заверили, что в соответствии с действующим трудовым законодательством администрацией театра проводится внутренняя служебная проверка в отношении мужчин, оставшихся за границей.

Сейчас выясняются "мотивы и обстоятельства поступка" Андрея Михалиха и Богдана Ключника.

Ранее, как отмечает OBOZ.UA, беглые артисты в онлайн-режиме поставили в известность коллег, не планирующих возвращаться к ним во Львов. Театр эту информацию не обнародовал, так что о нем украинцы узнали от журналистов со ссылкой на источники в театральном сообществе.

Почему с сайта исчезли страницы обоих фигурантов скандала, также не объяснили, однако выразили надежду, что СМИ в будущем так же будут внимательно следить за "художественными событиями, культурными инициативами и масштабными премьерами".

Ранее сообщалось, что из гастролей в Финляндии в Украину не вернулись трое артистов балетной труппы Львовской оперы, среди которых — двое мужчин призывного возраста.

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