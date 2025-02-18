Женщина в центре Львова сделала более 1500 интимных фото и видео

Во Львове осудили женщину, которая в центре города производила пикантные фото и видео. Что она сказала?

Во Львове к 1 году испытательного срока приговорили женщину, которая в центре города производила пикантные фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львов.

По данным суда, жительница Шептицкого района Львовской области в 2023-2024 годах проживала в разных хостелах в центре Львова. Там она "изготовила в целях сбыта графические файлы, а именно 960 файлов изображений и 627 видео-файлов порнографического характера".

Жительница Львовщины через Telegram больше года продавала свои пикантные кадры. Впоследствии ее разоблачила полиция.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она отметила, что продавала свои пикантные фото в "связи с сложившимися жизненными обстоятельствами, затруднительным материальным положением и не осознанием тяжести совершаемых преступлений".

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 301, ч.3 ст. 303 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Жительница Львовщины должна оплатить около 8 тыс. грн за проведение экспертиз. Также у нее конфисковали телефон, на который она снимала пикантные кадры.

Приговор суда

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