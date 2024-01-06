Женщина с инвалидностью пыталась вывезти за границу уклониста – сына своей подруги: как ее наказали

Во Львовской области суд вынес приговор женщине с ІІІ группой инвалидности, которая пыталась незаконно переправить через границу мужчину призывного возраста – 21-летнего сына своей подруги. Суд назначил ей один год испытательного срока.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, для реализации замысла женщина заключила фиктивный брак с 21-летним сыном своей подруги 27 октября 2023 года в Запорожье.

А уже 28 декабря 2023 года супруги пытались пересечь границу через пункт пропуска "Шегини-Медика", что на Львовщине.

В качестве основания для пересечения границы пара предоставила свидетельство о браке и удостоверение женщины об инвалидности ІІІ группы.

Однако работники Государственной пограничной службы решили задержать супругов. Женщина свою вину признала полностью.

"Указала, что такой брак был заключен для того, чтобы обвиняемый смог сопровождать ее как муж во время выезда из Украины с целью лечения в Германии, поскольку она является инвалидом ІІІ групп и нуждается в уходе и лечении. Дополнила, что мать обвиняемого является ее подругой и она попросила ее помочь сыну в незаконном пересечении границы. В совершенном искренне раскаялась", – говорится в материалах дела.

Теперь женщина должна периодически являться для регистрации в орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, в Украине на границе разоблачили жениха-уклониста – фиктивный брак не помог выехать в Польшу.

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