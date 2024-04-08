Жена начальника патрульной полиции Львощины приобрела авто Toyota Prius за 5000 грн – декларация

Андрей Крутень, ставший в январе 2023 года начальником патрульной полиции Львовщины, обнародовал свою декларацию о доходах за 2023 год. В документе указано, что его жена Александра в прошлом году приобрела авто Toyota Prius (2018 года выпуска) всего за 5000 грн.

Об этом говорится в данных, указанных в декларации начальника патрульной полиции Львовской области.

На сайтах по продаже авто, подержанный Toyota Prius (2018 года выпуска) можно приобрести от $20 тысяч.

Декларация Андрея Крутня

За 2023 год Крутень получил 647 224 гривен зарплаты в полиции. Его жена Александра указала 1237 тысяч гривен зарплаты от ООО "Дентамед 2000".

У Александры Крутень также есть автомобиль Audi A6 (2013 года выпуска), который она приобрела в 2022 году за 130 тысяч гривен.

Александра Крутень также указала криптовалюту: Ethereum (100838 грн), Bitcoin (82973 грн), Ripple (9365 грн).

Напомним, во Львове чиновник выписывал себе премии: его наказали, но он остался "в плюсе".

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