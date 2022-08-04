Ждут по четыре дня: на украинско-польской границе вспыхнул протест водителей, во Львовской ОВА отреагировали

Они протестовали против того, что вынуждены по 4 суток стоять на границе. Во Львовской ОВА подчеркнули, что делают все возможное, чтобы ускорить перевозку.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий сообщил, что 4 августа около 50 водителей перекрыли движение вблизи пункта пропуска "Рава-Русская" на украинско-польской границе. Мужчины протестовали из-за того, что вынуждены по четыре дня стоять на границе.

"По состоянию на сейчас в очереди ПП "Рава-Русская" ожидают 950 грузовиков. Пропускная способность этого ПП, согласно Меморандуму, 300 автомобилей в сутки. За прошедшие сутки границу на выезд здесь пересекли 320 грузовиков", — пояснил Козицкий.

Глава Львовской ОВА отметил, что все пункты пропуска во Львовской области уже работают сверхурочно. К примеру: в Краковце пропускная способность 500 машин, а пропустили в сутки – 780, в Шегинях – 250, а пересекли границу – 340.

Козицкий добавил, что есть грузовики, которые нужно пропустить вне очереди это — гуманитарная помощь, а также скоропортящиеся товары. Он подчеркнул, что ситуация на западной границе Украины сложная, поскольку оккупанты блокируют работу украинских портов.

"Вместе со Службой автомобильных дорог во Львовской области обустраиваем на каждом ЧП временные стоянки для отстоя, где будут модульные домики с душем, туалетом и комнатой отдыха для водителей. Первые такие стоянки построят в Краковце, Шегинях и Мостисках. Совместно с УДП "Укринтеравтосервис" введем электронную очередь на границе: водители смогут зарегистрироваться на пересечение границы в режиме онлайн и, в соответствии с регистрацией, подъезжать на определенную дату и час. Пилотным пунктом, где заработает е-очередь, будет Краковец", — написал Козицкий.

В патрульной полиции Львовской области добавили, что ориентировочно в 17:40 около 50 человек полностью перекрыли движение проезжей части, ходя на пешеходном переходе.

Напомним, во Львовской области "волонтеры" организовали схему завоза пикапов якобы для ВСУ.

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