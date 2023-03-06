Ждала оккупантов и сдала место дислокации терробороны: на Львовщине строго наказали любительницу Путина

Колаборантка на суде заявила, что "распространяя российскую пропаганду, она высмеивала россиян".

Во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорили пенсионерку. Она прославляла оккупационную армию, хвалила Путина и сдала место дислокации территориальной обороны в Самборе.

Об этом говорится в решении Самборского горрайонного суда.

Пенсионерка с марта по июнь 2022 года в запрещенной социальной сети "Одноклассники" распространяла российскую пропаганду, восхваляя Путина и оккупационную армию. Она за это время успела разместить следующие сообщения:

"Мы поддерживаем нашу армию! Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Жмите лайки и делайте репосты! Покажем сколько нас!". Здесь женщина распространила пост с изображением оккупационной армии.

Она опубликовала на своей странице фото лица мужского пола в военной форме одежды с нагрудными отличиями и элементами георгиевской ленты, нагрудной нашивкой "водяной", и текстом следующего содержания: " И снова война забирает лучших. командир второй роты легендарного батальона "спорта". Добрый, отзывчивый, бесстрашный. О таких говорят соль земли. Герой, воин, друг и брат".

Распространила сообщение с фото украинских пленных, на котором была подпись: "Ну, граждане бандеровцы, наемники, наркоманы и крепкие пидорасы, кто на восстановление Мариуполя, шаг вперед!"

Также она публиковала, что "молится" за оккупационную армию, поддерживает Путина, оправдывала войну против Украины тем, что "если бы РФ не напала, жертв было бы гораздо больше". Также жительница Львовщины поддерживала оккупацию Крыма и ждала российских оккупантов у себя дома.

На суде пенсионерка заявила, что, мол, таким образом она "высмеивала" россиян, однако на самом деле поддерживает Украину. Эксперты проанализировали сообщения на ее странице и не обнаружили ни одной публикации, где бы она осудила массовые убийства украинцев.

"Из переписки в социальной сети с другим лицом стало известно, что она наоборот жалуется (на Украину – ред.), а также 06.05.22г. по сути передала информацию о местонахождении территориальной обороны в г. Самборе", — сообщили в суде.

Также в 2021 году жительница Львовщины в одной из переписок с неизвестным лицом просила предоставить ей гражданство России.

Самборский горрайонный суд признал женщину виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161, ст. 436 УК Украины. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Колаборантка должна оплатить 50 024 грн за проведение судебных экспертиз. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, суд признал виновным заведующего кладбищем в Бучанском районе, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ближайшие 10 лет коллаборант проведет за решеткой.

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