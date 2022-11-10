Ждал в подъезде: во Львове мужчина жестоко избил и обворовал воина ВСУ

Жителя Львова осудили за разбой в условиях военного положения.

Во Львове к 8 годам лишения свободы приговорили 58-летнего мужчину. Он избил и ограбил воина ВСУ.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, 58-летний ранее судимый мужчина напал на воина ВСУ возле квартиры потерпевшего. Злоумышленник ждал военного в подъезде его дома. Он ударил воина по голове, после чего тот потерял сознание. Нападающий украл его рюкзак, в котором находились мобильный телефон и документы.

Полиция быстро разыскала нападающего. На суде он признал вину. Злоумышленника осудили за совершение разбоя в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК). Мужчину на 8 лет отправили в тюрьму.

Другие происшествия во Львове

Во Львове 33-летний житель Луганской области поджег автомобиль "Фольксваген", принадлежащий 32-летнему львовянину. О мотивах нападения полиция не сообщает.

Ранее водитель автомобиля Lexus сбил насмерть пешехода в центре Львова.

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