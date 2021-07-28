Жаловался, что быстро растет живот: во Львове медики удалили мужчине 25-сантиметровую опухоль печени

Опухоли таких размеров могут спровоцировать кровотечение.

Во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.

Об этом сообщили в Клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львова.

К врачам 4 месяца назад обратился житель Львовской области. Он сетовал на быстрое увеличение размеров живота, тяжесть и общую слабость. Ультразвуковое обследование выявило сформирован новообразование печени, увеличивало ее размеры до таза.

Медики решили, что нужно оперативное вмешательство, однако решили разделить все на несколько этапов.

"Сначала была проведена эмболизация левой печеночной артерии в нашей ангионрафичний операционной. Эта процедура позволила уменьшить кровоток в левой части печени, что помешало бы большой кровопотере во время предстоящей операции. Второй этап — органосохраняющие операции, во время которой были удалены левая долю и два пораженные сегменты правой. Опухолевое образование в наибольшем диаметре достигал 25 сантиметров ", — говорится в сообщении.

Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова

Медики отметили, что гемангиомы являются случайными находками, обычно они не наносят никакого вреда здоровью пациента, однако, образования таких больших размеров опасны и в любой момент могут разорваться и привести к развитию массивного кровотечения.

"Сейчас пациент чувствует себя хорошо, все показатели в норме, что свидетельствует о сохранении всех функций печени и готовится к возвращению домой уже в ближайшие дни", — отметили в больнице.

Напомним, врачи удалили из носа мужчины опухоль размером с его голову.

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