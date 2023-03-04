Зеленский во Львове встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 4 марта, встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Владимир Зеленский поблагодарил Роберту Мецолу за поддержку Украины с первых дней войны в борьбе с российской агрессией.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Роберта Мецола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

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