Зеленский во Львове провел переговоры с Эрдоганом: что обсудили и о чем договорились

В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Перед этим глава государства встретился и провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщил украинский президент на своей странице в Telegram.

Во время встречи во Львове лидеры двух стран обсудили:

возможность усовершенствования зерновой инициативы,

ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ,

масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины,

вопросы оборонного взаимодействия

"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", — написал Зеленский.

Напомним, на переговоры во Львов также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главная тема визита – реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также заявил, что основными темами встречи является прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работа "зернового" соглашения.

Генсек ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов

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