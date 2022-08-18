Зеленский во Львове провел переговоры с Эрдоганом: что обсудили и о чем договорились

В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Перед этим глава государства встретился и провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Об этом сообщил украинский президент на своей странице в Telegram.
Во время встречи во Львове лидеры двух стран обсудили:
- возможность усовершенствования зерновой инициативы,
- ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ,
- масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины,
- вопросы оборонного взаимодействия
"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", — написал Зеленский.
Напомним, на переговоры во Львов также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В Украину генсека ООН пригласил президент Владимир Зеленский. Главная тема визита – реализация соглашений по экспорту украинского продовольствия. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также заявил, что основными темами встречи является прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работа "зернового" соглашения.
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