Зеленский во Львове провел координационное совещание с военными: что обсуждали

На совещании во Львове обсудили ситуацию на границе с Беларусью и готовность и контрдиверсионным мероприятиям на этих территориях.

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание во Львове с военными и руковдителем области Максимом Козицким.

Об этом сообщается на канале Зеленского в Telegram.

Главной темой совещания была ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины.

Фото: Офис президента Украины

"Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях. Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", — говорится в сообщении.

Зеленский во Львове

В среду, 11 января, украинский президент Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл во Львов. Вместе с ним во Львов прибыли глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

Глава государства начал свой визит во Львов с почтения памяти погибших из-за российской агрессии Героев на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

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