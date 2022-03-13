Зеленский уволил руководителя СБУ во Львовской области и назначил нового

Зеленский уволил руководителя СБУ во Львовской области и назначил нового

С 12 марта новым начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области стал Артем Бондаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя СБУ во Львовской области Ивана Осипчука и вместо него назначил Артема Бондаренко.

Об этом говорится в указах, обнародованном в Офисе президента.

"Уволить Осипчука Ивана Ивановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области", – говорится в указе президента Украины.

С 12 марта новым начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области стал Артем Бондаренко. Известно, что Артём Бондаренко работал заместителем начальника Львовского областного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

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