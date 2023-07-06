Зеленский отреагировал на ракетный удар по Львову: видео последствий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Львову, который российская армия нанесла ночью на 6 июля.

Глава государства опубликовал видео последствий атаки

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", — говорится в сообщении президента.

Ракетный удар по Львову

Во Львовской области в 02:06 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 03:18. Стало известно, что взрывы прогремели во Львове: в западных регионах работает ПВО.

Местные власти сообщили, что захватчики ночью атаковали Львов. После серии взрывов при масштабной воздушной тревоге зафиксированы перебои с электроснабжением и мобильной связью.

Городской голова Андрей Садовый говорит, что ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны. Предварительно разрушено более 50 жилищ. Садовый говорит, что "ситуация очень сложная".

Утром в МВД сообщили, что количество погибших выросло. По состоянию на 07:00 известно о четырех погибших. Травмировано – девять. Под завалами еще остаются люди.

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