Завезти могут и из Турции или США: во Львове возросло количество инфицированных коронавирусом с подозрением на "Дельту"

Завезти могут и из Турции или США: во Львове возросло количество инфицированных коронавирусом с подозрением на "Дельту"

Единственными действенными способами избежания заражением "Дельтой" остаются вакцинация, маски, дистанция, гигиена рук.

Индийский штамм коронавируса, известный как "Дельта", во Львовской области подозревают уже в 9 человек. Их образцы направили в Киев и пока ожидают результаты.

Об этом на брифинге сообщила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко.

По ее словам, люди, которые имеют подозрения на заражение "Дельтой", приезжают преимущественно из Индии или России. Однако, на сегодняшний штамм "Дельта" обнаружили и в Турции и США. Поэтому, она считает, что у лиц, прибывающих и из этих стран и имеют симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта".

"Три человека, образцы которых мы посылали, ожидают результаты. И мы снова имеем шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья. Отмечу, люди, которые подозревают, прибывающих или из Индии или из России. Однако сегодня есть случаи выявления штамма "Дельта" в Турции, США. Поэтому у лиц, прибывающих и из этих стран и имеют симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта", — сказала Наталья Иванченко.

Она отметила, что в условиях опасности возникновения следующей волны коронавируса, вызванной штаммом "Дельта", единственными действенными инструментами защиты остаются: вакцинация, использование масок, социальная дистанция, и гигиена рук.

Напомним, в областной инфекционной больнице выздоровели трое пациентов с коронавирусом, в которых был подтвержденный штамм "Дельта".

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамма коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженная врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Между тем главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

Штамм "Дельта" в Украине: правила пересечения границы и новая волна карантина

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