Затоплены жилые дома, размыты дороги и повреждены мосты: последствия мощного ливня во Львовской области (видео)

Из-за мощных ливней и стеканий горных рек пострадали два района Львовской области — Дрогобычский и Стрыйский. Имеются затопленные жилые дома, гостиницы, а также поврежденные мосты.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

В частности, в Сходнице Дрогобычского района произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега. Из-за ливня затоплены 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 отелей, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов.

"Из 16 домохозяйств откачивали воду. Газо- и водоснабжение поселка временно прекратили. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения. Подразделения ГСЧС спасли 45 человек (из них 8 детей). Из-за повреждения 1 моста в с. Новый Кропивник и 2 мостов в с. Перепростыня отсутствует доезд до 16 населенных пунктов. Объезд возможен", — прокомментировал глава ОВА.

Что касается ситуации в Стрыйском районе, то в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в самом опасном месте движение перекрыли. Объезд обеспечен.

Мощный ливень прошёлся по Львовской области: в ОВА показали последствия непогоды (видео)

"Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму , спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них — 44 ребенка. Часть из них отправились домой с помощью железной дороги, остальных временно поселили в местном народном доме", — говорится в его сообщении.

На утро осадки продолжаются, но они уменьшились. Вода взошла самотеком. По данным ОВА, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируется. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды ряд населенных пунктов Сумской области по состоянию на утро 11 июня остались без света. Аварийные бригады работают над возобновлением услуг. Света нет в 30 населенных пунктах – 21 полностью и 9 частично обесточенных.

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