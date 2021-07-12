Затащили в авто и вывели в лес: во Львовской области посреди улицы похитили 20-летнего мужчину

Затащили в авто и вывели в лес: во Львовской области посреди улицы похитили 20-летнего мужчину

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

В г. Борислав Львовской области в воскресенье, 11 июля, двое мужчин посреди улицы похитили 20-летнего парня. Они посадили его в автомобиль и вывезли в лес.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

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По данным правоохранителей, 20-летнего парня в 23:00 похитили на улице Кузнецова в Бориславе. Они силой посадили его в автомобиль и вывезли из города в лес.

Через пол часа правоохранители нашли парня в Трускавце. Он сообщил полиции, что его вывезли и избили, требуя отдать несуществующий долг.

Правоохранители разыскали похитителей, это — жители Трускавца и Львова в возрасте 30 и 38 лет. Их уже судили за грабеж и разбой.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве двое парней похитили маршрутку, пока водитель отошел.

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