Застрял под автомобилем и перестал дышать: во Львове патрульные реанимировали котенка (видео)

Во Львове патрульным на днях пришлось спасать котенка. Он застрял под автомобилем и перестал дышать.

Историю спасения рассказали в Патрульной полиции Львовской области.

"Событие произошло на днях вечером. Во время патрулирования города нас остановили прохожие и сообщили, что под автомобилем громко мяукает кот. Достать его не могут. Патрульные Диана Харатян и Артур Петрук начали искать способы спасти пушистика", — говорится в сообщении.

После длительных попыток животное все же удалось извлечь из ловушки, однако оно перестало дышать.

"Когда мы вытащили котенка из-под автомобиля, он внезапно перестал дышать, поэтому я, не мешкая, начала реанимировать его. К счастью, хвостик начал дышать", – рассказала Диана Харатян.

История от патрульных Львова, точно не оставит вас равнодушными❤️‍ История от патрульных Львова, точно не оставит вас равнодушными❤️‍ Это событие произошло на днях вечером. Во время патрулирования города нас остановили прохожие и сообщили, что под автомобилем громко мяукает кот. Достать его не могут. Патрульные Диана Харатян и Артур Петрук начали искать способы спасти пушистика. После долгих попыток истощенного котенка удалось вытащить из ловушки. Казалось бы, все обошлось, но дальше пришлось быстро действовать, чтобы спасти маленькую жизнь. "Когда мы вытащили котенка из-под автомобиля, он внезапно перестал дышать, поэтому я, не мешкая, начала реанимировать его. К счастью, хвостик начал дышать", — рассказывает Диана. Пушистика с новой владелицей завезли в ветклинику. Теперь с ним все хорошо. Спасибо коллегам за службу и отзывчивость Патрульная полиция Львовской области Опубликовано Патрульная полиция Украины Понедельник, 9 сентября 2024 г.

Патрульные отвезли животное с новой владелицей в ветеринарную клинику.

Напомним, одно из винницких предприятий по производству оборудования для переработки древесины отправило заказчику не только товар, но и бонус – маленького котенка. Как животное доехало живым и невредимым в упакованной посылке, неизвестно.

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