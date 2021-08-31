"Защищал нас до последнего вздоха": на Донбассе погиб 27-летний военный из Львовщины

"Защищал нас до последнего вздоха": на Донбассе погиб 27-летний военный из Львовщины

Боец погиб в Луганской области.

В понедельник, 30 августа, вблизи Попасной Луганской области погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Задорожный. 27-летний боец родом из Львовщины.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Соболезнует родным и близким", — добавили в ОГА.

О смерти военного также сообщила волонтер Ассоциации ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменеччины Роксана Терлецкая.

"Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне АТО/ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации "Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменеччины", наш земляк, патриот, защищал нас от первых дней войны и до последнего вздоха", — написала женщина на своей сторици в Facebook.

Роман Задорожный родом из Добротвора Львовской области, у него осталась мама, сестры и братья.

По предварительным данным, погибшего военного привезут на родину в четверг, 2 сентября.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов один украинскьий военный погиб, еще один получил ранения.

Напомним, 19 августа в зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний военный из Львова Василий Островский. Он также служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове.

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