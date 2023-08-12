Защищал корректировщика ударов по Яворивскому полигону: на взятке погорел львовский адвокат

Адвоката задержали 9 августа при получении неправомерной выгоды 4175 долларов США.
Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали на взятке львовского адвоката Ярослава Гандзюлевича, который получил деньги за влияние на суд по изменению меры пресечения его подзащитному. Кроме того, опальный адвокат защищает в судах приспешницу Медведчука Инну Иваночко и бывшего КГБиста Александра Косторного.
Об этом пишет ZAXID.NET.
По данным полиции, задержанный получил более 4 тыс. долларов за влияние на суд по изменению меры пресечения одному из своих подзащитных.
Отмечается, что адвокат был задержан 9 августа во время получения неправомерной выгоды 4175 долларов США.
"Адвокат получил деньги за влияние на суд по изменению меры пресечения его подзащитному, который в настоящее время находится под стражей с возможностью внесения залога, на более мягкий. Правоохранители не сообщали фамилии задержанного", — говорится в сообщении.
По данным ZAXID.NET, задержанным оказался 61-летний львовский адвокат Ярослав Гандзюлевич.
Он основатель одноименного адвокатского бюро во Львове. Также он защитник корректировщика ракетных ударов по Яворивскому полигону, КГБист Александра Косторного и бывшего главы Львовской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», соратницы Виктора Медведчука Инны Иваночко.
"В областной прокуратуре, 11 августа суд избрал задержанному адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты 215 тыс. грн залога", — пишет издание.
Отметим, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, подозреваемого в коррупции.
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