Защищал корректировщика ударов по Яворивскому полигону: на взятке погорел львовский адвокат

Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали на взятке львовского адвоката Ярослава Гандзюлевича, который получил деньги за влияние на суд по изменению меры пресечения его подзащитному. Кроме того, опальный адвокат защищает в судах приспешницу Медведчука Инну Иваночко и бывшего КГБиста Александра Косторного.

Об этом пишет ZAXID.NET.

По данным полиции, задержанный получил более 4 тыс. долларов за влияние на суд по изменению меры пресечения одному из своих подзащитных.

Отмечается, что адвокат был задержан 9 августа во время получения неправомерной выгоды 4175 долларов США.

Также читайте Возле Стоянки под Киевом произошла авария: затруднено движение

"Адвокат получил деньги за влияние на суд по изменению меры пресечения его подзащитному, который в настоящее время находится под стражей с возможностью внесения залога, на более мягкий. Правоохранители не сообщали фамилии задержанного", — говорится в сообщении.

По данным ZAXID.NET, задержанным оказался 61-летний львовский адвокат Ярослав Гандзюлевич.

Он основатель одноименного адвокатского бюро во Львове. Также он защитник корректировщика ракетных ударов по Яворивскому полигону, КГБист Александра Косторного и бывшего главы Львовской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», соратницы Виктора Медведчука Инны Иваночко.

"В областной прокуратуре, 11 августа суд избрал задержанному адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты 215 тыс. грн залога", — пишет издание.

Отметим, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, подозреваемого в коррупции.

Читайте также: