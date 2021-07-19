Зарезал в собственной квартире: во Львовской области мужчина убил своего 30-летнего знакомого (фото)

Зарезал в собственной квартире: во Львовской области мужчина убил своего 30-летнего знакомого (фото)

По подозрению в убийстве задержали 34-летнего жителя Борислава.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя города Борислава Львовской области. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено 12 июня в его квартире. Как установили медики, причиной смерти стало ножевое ранение в области плеча.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовщины, правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 34-летний житель Борислава. 11 июля около 22:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину квартиры удар ножом, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

15 июля полицейские задержали злоумышленника. По решению суда он находится под стражей. До задержания были привлечены бойцы батальона полиции специального назначения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Стрые Львовской области задержали парня, который ради развлечений убил двух мужчин.

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