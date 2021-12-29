Зараженный депутат: стало известно, кто привез во Львов новый опасный штамм коронавируса "Омикрон"

Депутат заболел после путешествия в Италию.

Депутат Львовского городского совета от ВО "Свобода" Андриан Гутник после путешествия в Италию заболел опасным штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

53-летний Андриан Гутник добавил, что он первый, кто во Львове заразился опасным штаммом коронавируса. Депутат подчеркнул, что он болеет в легкой форме и хорошо себя чувствует.

Скриншот сообщения Андрияна Гутника в Facebook

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко в Facebook сообщила, что первый больной во Львове, у которого обнаружили "Омикрон", инфицировался после путешествия в Италию.

"Первыми симптомами было повышение температуры тела, заложенность носа. То есть было легкое течение болезни. Он лечился амбулаторно. Эпидемиологи продолжают проведение эпидрасследования", — написала Наталья Иванченко-Тимко.

Судя по фото львовского депутата в социальных сетях, в Италии он отдыхал, возможно, на горнолыжном курорте.

Напомним:

В Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего в стране было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма. Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

Читайте также: