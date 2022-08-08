Зарабатывал 100 тыс. грн за ночь: на Львовщине 19-летний парень придумал, как воровать горючее из нефтепровода (фото)

Во Львовской области разоблачили трех мужчин, воровавших горючее из нефтепровода.
Злоумышленники незаконно сливали дизтопливо из нефтепровода, разместив резервуар в лесу. Ночью они забирали украденное горючее.
Об этом сообщается в Нацполиции Львовской области и прокуратуре Львовщины.
По данным следствия, незаконную сделку организовал 19-летний житель Самборского района. К преступной схеме он привлек двух своих подельников.
Подозреваемые врезались в нефтепровод и установили резервуары в лесополосе. Ночью они вывозили до двух тонн украденного дизельного топлива. Стоимость его – 100 тыс. грн.
19-летний подозреваемый был задержан "на горячем". Ему инкриминируют ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо в группе.
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