Заплатили за подделку по $4 тыс.: на границе с Польшей задержали 4 украинца с фальшивыми документами

Три жителя Черниговщины и один житель Харьковщины пытались незаконно выехать в Польшу.

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец-Корчева" разоблачили четырех украинцев, пытавшихся выехать из Украины с поддельными документами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Все задержанные – мужчины призывного возраста, трое из них – жители Черниговской области, возрастом 41 год и двое 26-летних. Четвертый задержанный – 46-летний житель Харьковщины.

Как установили стражи порядка, поддельные документы жителям Черниговщины и Харьковщины передал 30-летний житель Волынской области, а к их изготовлению причастен 21-летний львовянин. За эту "услугу" каждый из мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, передал злоумышленникам 4 тысячи долларов.

"Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленников бланки документов, оргтехнику, с помощью которой они производились, деньги, вырученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства", — сообщили в полиции.

По этому факту следователи открыли уголовные производства по ч.5 ст.27 ч.1, ч.4 ст.358 (Пособничество в подложном и использовании поддельного документа) Уголовного кодекса Украины и по ч.3 ст.358 (Повторная подделка документов) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – до пяти лет лишения свободы.

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